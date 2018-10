Rosolini, nuove disposizioni sulla raccolta differenziata

Sarà esteso anche nelle contrade agricole distanti dal centro abitato di Rosolini il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Questo quanto dispone una nuova ordinanza del sindaco, Pippo Incatasciato. Le nuove disposizioni entreranno in vigore non appena saranno collocati i cassonetti e/o scarrabili differenziati per tipologia di rifiuto.

Per il conferimento dei rifiuti differenziati, effettuato sia col sistema di raccolta porta a porta (centro abitato e immediate periferie) o con cassonetti distinti per tipologia (contrade agricole e case sparse extraurbane), è vietato l’utilizzo di sacchetti non trasparenti, che impediscano di verificare a vista il contenuto.