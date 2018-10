Memorial Pino Corso, due sconfitte per l'Eurialo

Doppia sconfitta per l’Eurialo Siracusa al memorial “Pino Corso” che si è disputato ieri pomeriggio.

La squadra verdeblù ha perso 2-0 con il Volley Club Avola e con il Pozzallo. In entrambe le gare, Bennardo e compagne hanno lottato su tutti i palloni, palesando una buona fase difensiva (con il libero Di Martino brava a salvare anche palle difficili), ma commettendo qualche errore di troppo in attacco.

Per l’Eurialo comunque è stato un buon doppio test, con squadre di pari categoria, in vista dell’esordio in campionato, sabato prossimo alle 17,30 al PalaCorso contro l’Ardens Comiso per la prima partita di serie C. Sarà un match complicato, contro una formazione di buon valore, in grado di piazzarsi al secondo posto nel torneo disputato ieri. Le iblee infatti sono state battute solo in finale, arrendendosi all’esperta Holimpia Siracusa (che si è aggiudicata la seconda edizione del memorial “Pino Corso) per due set a zero, ma dimostrando di essere già pronte per le partite ufficiali.