Danni maltempo, dalla Regione 6 milioni di euro per Province e Comuni alluvionati

Province e Comuni alluvionati riceveranno 6 milioni di euro dalla Regione per far fronte ai danni subiti dall'alluvione dei giorni scorsi. In provincia di Siracusa a subire i danni maggiori sono stati la zona a nord del Lentinese, dove si è verificata l'esondazione del fiume San Leonardo e la zona montana dove il maltempo ha divelto letteralmente le strade.

Ieri verice straordinario a Palazzo d'Orleans convocato dal presidente della Regione Nello Musumeci che ha deliberato lo stanziamento di 6 milioni di euro. Un milione, prelevato dai fondi di bilancio, sarà destinato agli Enti locali per i lavori di somma urgenza per rimuovere le macerie e ripristinare la viabilità nelle strade di particolare interesse provinciale e comunale. Altri cinque milioni di euro, prelevati dal Fondo di sviluppo e coesione, serviranno per ripristinare le infrastrutture danneggiate. Gli interventi saranno coordinati dal dipartimento regionale della Protezione civile.

Province e Comuni alluvionati avranno 60 giorni di tempo per presentare i progetti esecutivi, in caso contrario perderanno il finanziamento.

Per le aziende danneggiate dovrà intervenire il governo nazionale. A questo scopo la Regione ha proclamato lo stato di calamità e chiesto al governo centrale di dichiarare l'emergenza.

Intanto anche per la giornata di oggi il Dipartimento regionale di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per precipitazione diffuse anche a carattere temporalesco con forti raffiche di vento.