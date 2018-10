Pioggia di fischi sul Siracusa che perde in casa con il Potenza per 1-0

Ancora una sconfitta per il Siracusa, la seconda consecutiva in casa, stavolta contro il Poetnza. 1-0 il risultato finale. Inevitabile la contestazione finale dei tifosi sugli spalti del De Simone.

Parte forte il Potenza che al 1' con Strambelli ha la possibilità di passare in vantaggio: a tu per tu con il portiere azzurro, Gomis, il numero 6 rossoblu tira fuori. Gli ospiti ci riprovano al 7' con Piccinni: Gomis intuisce il tiro e fa un grande intervento parando.

Il Siracusa si fa vivo nell'area avversaria all'8'. Diop conquista palla in area ma tira sul fondo.

Al 19' il Potenza passa in vantaggio: punizione sulla destra: batte Strambelli, la palla attraversa pericolosamente l'area, arriva Genchi e spedisce dentro.

Al 38’ calcio d’angolo di Rizzo, gran tiro di Di Sabatino, Ioime para.

Al 40’conclusione di Genchi, la palla attraversa pericolosamente l’area e va fuori.

Tre i minuti di recupero accordati dal direttore di gara, Zingarelli di Siena.

Alla ripresa mister Pagana manda in campo Emanuele Catania al posto di Mustacciolo.

Al 51’ Strambelli di sinistro, Gomis mette in angolo.

Al 63’ traversone, Catania non ci arriva per un soffio a deviare la palla in rete.

La pressione del Siracusa si è fatta via via più forte e il Potenza è stato costretto ad arretrare, ma è rimasto sempre pericoloso.4 minuti di recupero

Alla fine del 90 minuti regolamentari, altri 4 concessi dall’arbitro, ma il risultato non è cambiato. Negli ultimi secondi espulso anche Rizzo.