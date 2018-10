Priolo, 48enne trovato morto in casa dopo la segnalazione di alcuni conoscenti: disposta l'autopsia

Un 48enne di Priolo è stato trovato morto nella sua abitazione di via Grimaldi, questa mattina, dai Carabinieri.

L'irruzione in casa dei militari dell'Arma è arrivata a seguito della segnalazione, presso la locale caserma, da parte di alcuni conoscenti che non vedevano l'uomo da alcuni giorni. Il corpo senza vita è stato ritrovato in camera da letto. Il decesso, secondo quanto presumono i Carabinieri, potrebbe essere stato causato "dall'uso protratto nel tempo di sostanze stupefacenti".

Sul posto anche il medico legale, che ha effettuato l'ispezione cadaverica e che eseguirà anche l'esame autoptico disposto dal magistrato.