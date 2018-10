Siracusa e Floridia, controllo del territorio: 3 arresti per spaccio

Servizio di controllo del territorio nella notte, coordinato dai Carabinieri delle Stazioni di Solarino, Floridia, Cassibile ed Ortigia al fine di verificare il rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale e contrastare lo spaccio sostanze stupefacenti oltre che

In tre sono stati arrestati: a Siracusa sono finiti in manette un 37enne incensurato e un catanese, Cirino Valenti, 52 anni con precedenti specifici. Il primo è stato trovato in possesso di 21 grammi di cocaina all’interno della tasca dei pantaloni. In casa di Valenti, invece, sono stati trovati 20 grammi di marijuana, 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione con materiale per il confezionamento dello stupefacente.

A Floridia, è stato arrestato un 19enne siracusano incensurato e disoccupato. Aveva in casa 20 grammi di cocaina suddivisi in piccole dosi e 600 euro.

Tutti e tre gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.

Sul fronte del controllo del territorio sono stati controllati oltre 80 veicoli, 6 giovani sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida del proprio ciclomotore senza casco, di cui 2 risultati poi anche sprovvisti di patente e di copertura assicurativa. Otto persone sono state segnalate alla Prefettura.