L'Ortigia sconfitta da Canottieri Napoli

E' sconfitta per l'Ortigia che ha affrontato oggi la quinta partita in nove giorni. Dieci a cinque per i Canottieri Napoli, complice probabilmente la stanchezza fisica degli avversari aretusei.

“Vittoria meritata della Canottieri Napoli, noi abbiamo solo da imparare da questa sconfitta – ammette laconico coach Stefano Piccardo che oggi ha scontato la seconda e ultima giornata di squalifica – Torniamo a casa coscienti che dovremo rivedere il match e l’intera prestazione. Sconfitta meritata che dovremo adesso rendere opportunità di crescita e riparazione.”