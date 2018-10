Siracusa, Carlo Castello è il nuovo presidente dell’ArcheoClub "Enzo Maiorca"

Sarà Carlo Castello, già presidente delle Guide turistiche siracusane, a guidare l’ArcheoClub “Enzo Maiorca”di Siracusa. Castello succede a Fabio Granata alla guida della prestigiosa associazione riconosciuta dal ministero per i Beni e le Attività culturali come di “interesse nazionale”.

"Sono onorato per questo nuovo impegno da spendere sulla diffusione di consapevolezza culturale nella nostra Siracusa – ha detto Castello".