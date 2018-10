Pachino, nascondevano in casa 20 piante di cannabis indica e oltre 1 chilo e mezzo di marijuana: arrestati 2 catanesi

Sono stati fermati all'Alt dei Carabinieri e sottoposti alla perquisizione del mezzo. Si tratta di Sergio La Biunda, catanese 45 anni, e D.M., catanese 47 anni.

A bordo dell'autovettura sulla quale viaggiavano, i militari hanno trovato, nascosta nel cofano, marijuana per un peso di 150 grammi.

Insospettiti dall'atteggiamento nervoso dei due mostrato durante il controllo, i Carabinieri hanno deciso di passare alla perquisizione dell'abitazione.

In casa degli uomini hanno trovato 20 piante di cannabis indica e un chilo e mezzo di marijuana, più il materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi. I due sono stati tradotti agli arresti domiciliari.