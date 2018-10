Siracusa, approfittano del maltempo per rubare 300 chili di agrumi

Avrebbe approfittato del maltempo di ieri per introdursi in un fondo agricolo di contrada Due colonne a Siracusa, e avrebbero asportato agrumi di vario genere.

I Carabinieri li hanno bloccati e arrestati per furto aggravato. Si tratta di tre siracusani Ernando Di Paola 43 anni, Claudio Di Paola 55 anni e Gianluca Carnemolla, 41 anni.

La refurtiva, restituita al proprietario, ammonta a 300 chili di agrumi.

I tre sono stati tradotti ai domiciliari