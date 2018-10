Memorial “Pino Corso”, Eurialo Siracusa in campo domani contro il Volley Club Avola

Ultimo test precampionato per l’Eurialo Siracusa, impegnata domani pomeriggio nel secondo memorial “Pino Corso” che si disputerà nell’omonima palestra. Le aretusee che saranno impegnate per il secondo anno consecutivo nel torneo di serie C femminile, affronteranno alle 16,15 il Volley Club Avola. Chi la spunterà affronterà la vincente dell’altra gara del girone A, quella tra l’Holimpia Siracusa e Hering Pozzallo, in campo dalle 15,30. Al torneo prenderanno parte anche altre 4 squadre, inserite nel girone B. Campo di gioco il tensostatico di via Lazio e gare al via agli stessi orari. Alle 15,30 si giocheranno Volley Modica-Teams Volley Catania e a seguire Pallavolo Augusta-Ardens Comiso. Dalla finale tra le vincenti scaturirà il nome della squadra che sfiderà la migliore del girone A per l’assegnazione del trofeo. La partita che assegnerà il memorial si disputerà alle 19 al “PalaCorso”.

Per l’Eurialo si tratta di un test probante contro avversari di pari categoria ma con un tasso tecnico superiore ed un’esperienza maggiore. Sarà dunque un’opportunità importante per saggiare lo stato di forma delle giocatrici a meno di una settimana dall’avvio del campionato. Sabato 27 ottobre alle 17,30 le aretusee debutteranno in casa contro il Comiso