MALTEMPO, in provincia di Siracusa in ginocchio la zona nord e quella montana: colpite aziende agricole e infrastrutture. I VIDEO E LE FOTO

Sono ingenti i danni causati dal maltempo in provincia di Siracusa. Ad essere maggiormente colpite la zona nord del Lentinese e la zona montana con riferimento in particolare ai Comune di Ferla, Buccheri, Cassaro. Infrastrutture viarie, campi e aziende agricole gravemente danneggiati dall'acqua. Nel Lentinese l'esondazione del fiume San Leonardo nella zona del ponte Malati è stata travolgente; l'acqua ha invaso strade, masserie mettendo in pericolo la vita di persone e animali, fortunatamente scongiurata dall'intervento dei soccorritori tra Protezione civile, vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Altra zona gravemente colpita quella di contrada Cuccumella, dove il paesaggio da ieri sera è totalmente cambiato: al posto dei campi adesso c'è solo un'immensa distesa di acqua a perdita d'occhio.

Molti gli interventi effettuati anche dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, sul bivio Jazzotto e contrada Sabucci del Comune di Carlentini dove un Carabiniere con tuta mimetica, appartenente allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, ha tratto in salvo una persona intrappolata dall’acqua nella propria autovettura.

Risveglio amaro anche per la zona montana del Siracusano, con Ferla, Buccheri e Cassaro che presentano strade dissestate, e che rischiano l'isolamento a causa dei collegamenti interrotti. Motivo per il quale i tre sindaci, Michelangelo Giansiracusa, Alessandro Caiazzo e Mirella Garro, hanno già annunciato di voler chiedere lo stato di calamità naturale.

Nel territorio di Cassaro, nelle strade sp7, sp10,sp40,sp45 presenza nella carreggiata di fango, detriti e massi; viabilità ridotta sulla sp7 per una frana e danni all'acquedotto comunale.



“L’Assessorato si è celermente attivato presso gli Ispettorati dell’Agricoltura competenti per predisporre tutte le attività relative alla valutazione e delimitazione delle aree colpite, il personale è già sul luogo per fare un primo monitoraggio e una stima dei danni – lo dichiara l’Assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera- Siamo a stretto contatto con i Capi del Genio Civile, anche in relazione all’avvenuto straripamento di fiumi, che hanno altresì arrecato grave nocumento alla viabilità rurale e alle aziende agricole. Ho già dato mandato agli Uffici per predisporre gli atti finalizzati al riconoscimento dello stato di calamità”.

All'Ars, a Palermo, la deputata regionale Rossana Cannata ha già presentato al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, un primo report sulle criticità in cui versano le strade provinciali e statali della provincia di Siracusa. "Nello specifico - scrive la parlamentare - l'elenco presentato riguarda le seguenti strade: Sp 114 (ex Ss114 Augusta-Siracusa), Sp 16 Lentini-Scordia), Sp12, Sp4 (Avola - Avola Antica) , Sp15 (Noto-Avola), Sp59 (Avola - Calabernardo), Sp 95 (Villasmundo-Carlentini), Sp 32 (Carlentini-Pedagaggi), Sp12 (Cassibile-Floridia), Sp26 (Pachino-Rosolini), Sp6 ed Sp8 (Pachino-Portopalo) ed Ss114 Avola-Siracusa”.