Avola, approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un percorso ciclabile

E' stato approvato, dalla Giunta municipale di Avola, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un percorso ciclabile all’interno del centro urbano. L’intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell’ente e prevede una spesa per la realizzazione del progetto per un importo di circa 528 mila euro, senza alcun onere a carico del Comune.

L'amministrazione intende infatti partecipare alla manifestazione di Interesse per la presentazione di progetti finalizzati alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo emanato a luglio dalla Regione Siciliana e punta a ottenere il finanziamento.

"Un Comune sempre più “green”, puntiamo su questo - dice il sindaco Luca Cannata - uno degli obiettivi della mia amministrazione è, infatti, quello di migliorare la mobilità ciclabile della città".