Rosolini, i primi 100 giorni dell'amministrazione Incatasciato

Il sindaco di Rosolini, Pippo incatasciato ha tenuto oggi la conferenza di resoconto dell'attività amministrativa. E' partita parlando della riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente. per rendere più efficiente la macchina comunale.

Poi si è soffermato sull’azione amministrativa, concentrandosi in modo particolare sul decoro urbano, sul settore turistico-culturale-promozionale del territorio sull’ambiente, sui lavori pubblici, sul Prg, sulle scuole, sull’emergenza idrica. "Effettuati interventi mirati - ha detto - per arginare e combattere la piaga dell’ evasione fiscale attraverso il potenziamento della struttura del settore tributi".

Menzione particolare per il Prg: "Sulla revisione dell’importante strumento urbanistico si sta lavorando attraverso una fase partecipativa dei vari attori per trovare le soluzioni più idonee per lo sviluppo del territorio".