Augusta, furti gasolio in raffineria Esso: arrestato 41enne. VIDEO

E' accusato di numerosi furti di gasolio all'interno della raffineria Esso di Augusta. A finire in manette, oggi, Domenico Stelo, 41 anni, pluripregiudicato, commerciante, augustano.

L'attività illecita, secondo la ricostruzione degli inquirenti, risale al periodo tra dicembre 2017 e febbraio 2018. Intense le indagini dei Carabinieri, articolate anche mediante uno studio approfondito delle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza.

I furti, secondo gli inquirenti, sarebbero stato consumati nelle ore notturne, approfittando di una presenza meno massiccia di operai e impiegati.

L'uomo avrebbe raggiunto il pontile dello stabilimento via mare a bordo di un’ imbarcazione di sua proprietà e successivamente, dopo aver assicurato il suo natante al molo, sarebbe entrato all’interno della raffineria, manometteva i sigilli applicati alla valvola di intercetto della conduttura del gasolio, e inserendovi una lunga manichetta flessibile. Con questa tecnica, il 41enne apriva la valvola appena forzata, asportando il prodotto petrolifero, per poi riversarlo in capienti taniche e caricarlo a bordo del proprio natante.

Il combustibile complessivamente asportato è stato quantificato in circa 80.000 litri. L'uomo è stato trasportato al Cavadonna.