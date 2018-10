Siracusa, da oggi in servizio le navette elettriche: a bordo, oltre l'autista, un operatore

Tornato in servizio da oggi le navette elettriche del Comune di Siracusa.

Dopo il cambio del gestore, i mezzi di trasporto elettrici da e per Ortigia sono stati di nuovo messi su strada. Sono 3 al momento, perchè la quarta navetta deve essere sistemata. C'è una novità rispetto al passato: insieme all'autista, a bordo del mezzo ci sarà un operatore, sempre presente, che indicherà agli utenti le modalità corrette per fare il biglietto, e che fornirà loro tutte le informazioni necessarie per poter usufruire del servizio, vale a dire, fermate, orari e percorsi.