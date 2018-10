Siracusa, posa fibra ottica: vittoria dei sindacati, regolarizzati i contratti dei lavoratori

Vittoria dei sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nella vertenza che riguarda Open Fiber, la committente che gestisce i super appalti in tutta Italia, per la posa e la realizzazione della fibra ottica.

I contratti applicati ai lavoratori erano irregolari "non si possono applicare contratti di convenienza o meno onerosi ma quelli direttamente correlati alle peculiarità delle attività. - si legge in una nota a firma dei sindacati di categoria - Si tratta di salvaguardare salari, sicurezza, formazione e concorrenza leale tra le imprese".

Nonostante vi sia stata opposizione da parte della committente, si è già avviato il processo di regolarizzazione contributiva presso la Cassa Edile.

"Dal canto nostro, continueremo la nostra azione nel territorio e stiamo preparando il dossier sulla elusione del contratto edile che sviluppa il dumping contrattuale da inviare al Sindaco di Siracusa e al Presidente del Consiglio comunale – dichiarano i segretari Corallo, Gallo e Carnevale -. Non arrestiamo la nostra azione, anzi la rilanciamo. Questo territorio ha bisogno di marcare una netta separazione tra onesti e disonesti".