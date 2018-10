Rosolini, asta pubblica per l’alienazione di 6 immobili di proprietà del Comune

Sono state avviate le procedure per la vendita all’asta di beni immobili del Comune per un valore complessivo di 383.696,00 euro.

Gli immobili di proprietà comunale individuati sono:

- Lotto 1 - Area prospiciente la via Largo Mulino e la via G.Matteotti allo stato edificata. Importo a base d’asta € 3.696,00;

- Lotto 2- Fabbricato con area di pertinenza ex scuola rurale sito in c.da Favarotta allo stato concesso in comodato d'uso. Importo a base d’asta € 75.000,00;

- Lotto 3 – Fabbricato con area di pertinenza ex scuola rurale sito in c.da Commaldo allo stato concesso in comodato d'uso. Importo a base d’asta € 75.000,00;

- Lotto 4- Fabbricato con area di pertinenza ex scuola rurale sito in c.da Cozzo Cisterna allo stato concesso in comodato d'uso.. Importo a base d’asta € 80.000,00:

- Lotto 5 – Fabbricato con area di pertinenza ex scuola rurale sito in c.da Granati allo stato concesso in comodato d'uso. Importo a base d’asta € 70.000,00;

- Lotto 6 – Fabbricato con area di pertinenza ex scuola rurale sito in c.da Cozzo Sbrizza allo stato concesso in comodato d'uso. Importo a base d’asta € 80.000,00;

Le gare si svolgeranno per singoli lotti di vendita a partire dalle ore 9.30 del giorno 27.11.2018 e seguenti nei locali dell’U.T.C. – 5 settore – servizio LL.PP. siti in via Sipne, 79.