Siracusa, vecchio macello sommerso dall’immondizia e in stato di abbandono

Vecchio macello di Siracusa abbandonato e sommerso dall'immondizia. Questa la denuncia di Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Alberto Palestro.

"Confidiamo nell’intervento immediato dell’Amministrazione Comunale, in modo che, hanno detto Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile e Palestro, tutti i rifiuti accatastati in maniera indegna davanti al vecchio macello comunale vengano tolti, per ridare dignità ad un’area che merita maggiore attenzione da parte di un’amministrazione che è già allo sbando."