Lentini e Augusta, carenze igieniche: sospensione attività e sanzioni

Intensi i controlli della Polizia di Stato, nel territorio Siracusano, in collaborazione con personale Asp.

Riscontrate irregolarità di carattere igienico sanitario in due aziende a Lentini: elevate sanzioni per un totale di 6mila euro.

Ad Augusta, invece, sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e difformità strutturali a carico di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: sospesa l'attività.