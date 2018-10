Francofonte, incassava mensilmente l’assegno sociale destinato ai residenti in Italia ma viveva in America

La Guardia di Finanza di Siracusa, in collaborazione con le Fiamme gialle di Roma, ha individuato un cittadino italiano che percepiva benefici assistenziali pur non avendone diritto.

L'uomo, secondo la ricostruzione della Gdf, pur vivendo stabilmente in America avrebbe goduto dell'assegno sociale, cioè una somma che viene erogata a persone bisognose con redditi al di sotto di soglie minime che vivono in Italia.

Si tratterebbe di P.G., 68 anni, il quale da oltre 20 anni vive negli Usa, ma percepiva l'assegno come residente a Francofonte.

Le false dichiarazioni sono state segnalate all'Inps. L'uomo è stato denunciato per i reati di falso e truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni in danno ad un Ente pubblico. Bloccato l'assegno sociale.