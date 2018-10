Nubifragio Siracusa, zone montane in ginocchio: Ferla, Buccheri e Cassaro chiedono lo stato di calamità naturale. Straripa torrente a Lentini

All'indomani del nubifragio, quello che questa notte ha coinvolto i territori di Catania e Siracusa, si contano i danni. Risveglio amaro per la Zona Montana del Siracusano, con Ferla, Buccheri e Cassaro che presentano strade dissestate, e che rischiano l'isolamento a causa dei collegamenti interrotti. Motivo per il quale i tre sindaci, Michelangelo Giansiracusa, Alessandro Caiazzo e Mirella Garro, hanno già annunciato di voler chiedere lo stato di calamità naturale.

A Buccheri l’acqua proveniente dal civico acquedotto presenta torbidità.

Anas segnala l’allagamento della strada statale 114 in direzione ella Costa Saracena a Carlentini, a causa dello straripamento del torrente.

Nel territorio di Cassaro, nelle strade sp7, sp10,sp40,sp45 presenza nella carreggiata di fango, detriti e massi; viabilità ridotta sulla sp7 per una frana e danni all'acquedotto comunale.

Sul posto la Protezione civile e i Vigili del fuoco. Al momento non ci sarebbero feriti.