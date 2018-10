Siracusa, bando efficientamento energetico per imprese: seminario a Confindustria

Verrà presentato lunedì, dalle 14.30, nella Sala “U. Gianformaggio” il bando per l’efficienza energetica - Azione 4.2.1 del PO FESR 2014-2020 - la cui pubblicazione è attesa a breve in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il bando mette in campo incentivi per la grandi, medie e piccole imprese per una dotazione finanziaria di 37 milioni di euro.

A presentare il bando: Salvatore D’Urso – Dirigente Generale Dipartimento Energia Regione Siciliana, Roberto Sannasardo – Energy Manager Regione Siciliana e Rosario Lanzafame – Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania.

Presenti anche: Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa e Enrico Lombardo, Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Siracusa.