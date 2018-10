Brexit: May, transizione potrebbe essere più lunga

"Negoziamo per concludere il periodo di attuazione" della futura relazione con l'Ue "entro la fine di dicembre 2020": così il primo ministro del Regno Unito, Theresa May, in conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles. Ma senza chiudere al prolungamento della transizione: "Se c'è un vuoto di tempo tra la fine del periodo di transizione e la futura relazione" con l'Unione europea, "un periodo qualche mese", "dobbiamo assicurarci che non vi sia un hard border" con l'Irlanda del Nord.