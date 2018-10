Siracusa, salvati fondi del Bando periferie: per Italia "ha vinto il buonsenso"

Si ricompongono le relazioni istituzionali tra i sindaci e il Governo dopo che è stata raggiunta un’intesa tra il Governo e i Comuni per il reintegro dei fondi destinati al bando periferie.

Soddisfazione dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: “Ha vinto il buonsenso. Avanti con il progetto di ricucitura della città. L'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata mette in sicurezza il miliardo e 600 milioni destinati ai Comuni per i progetti di riqualificazione delle periferie.

Il futuro delle nostre città - aggiunge il Sindaco- passa anche dall'inclusione di quelle periferie che una concezione urbanistica sbagliata ha relegato, soprattutto negli anni settanta, a quartieri dormitorio. Noi siamo pronti a continuare il lavoro già avviato e che scelte incomprensibili da parte del Governo centrale volevano vanificare. La buona notizia di oggi, comunque, non ci farà abbassare".