Siracusa, furto di agrumi in azienda agricola: tre arresti

Sono stati bloccati, dai Carabinieri, all'uscita di un fondo agricolo in contrada Tivoli, durante un controllo del territorio. Viaggiavano in tre a bordo di due diverse auto, sottoposte a perquisizione. A bordo dei mezzi sono stati trovati 500 chili di agrumi e altri 120 chili di limoni. Ritenuti i presunti responsabili di furto aggravato in fondo agricolo sono stati arrestati e condotti ai domiciliari. Si tratta di Roberto Di Mari, disoccupato siracusano pregiudicato 59 anni, Maria Grazia Puglisi, disoccupata siracusana 29 anni con precedenti e S.A., operaio siracusano 54 anni incensurato.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari delle azienda agricole colpite.