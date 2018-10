Cantiere Siracusa: "Troppi servizi al Comune ancora in regime di proroga"

Trasparenza e stabilità ai servizi celebrando gare a lungo termine. Questo quanto auspica il movimento Cantiere Siracusa, secondo il quale "molti sono ancora oggi purtroppo i servizi in regime di proroga da decenni".

Gianluca Scrofani e i consiglieri comunali, Chiara Catera, Sergio Bonafede, Giuseppe Impallomeni e Tonino Trimarchi, fanno riferimento ai servizi di assistenza agli anziani, assistenza ai disabili, case alloggio, case di riposo per anziani, asacom, che - affermano - "proseguono con proroghe ininterrottamente dal loro avvio. Si tratta di servizi per un valore economico di 8 milioni di euro, che, se fossero messi a bando - concludono - potrebbero garantire una .razionalizzazione certa della spesa, una migliore qualità del servizio reso e maggiore trasparenza dell’azione amministrativa".

Da qui l'intenzione di presentare un formale atto di indirizzo in consiglio comunale.