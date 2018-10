Siracusa, refezione scolastica: settimana prossima in gara

La prossima settimana parte la gara per il servizio di refezione scolastica. Questa la novità che arriva dopo tre giorni dalla protesta dei dipendenti della refezione scolastica indetta da Fisascat Cisl e Uiltucs. I sindacati di categoria, in quell'occasione, hanno chiesto di inserire nel prossimo contratto la clausola sociale per il riassorbimento del personale. Un aspetto che la nuova azienda che si aggiudicherà il bando dovrà tenere in considerazione, in modo da riassorbire tutti i dipendenti.

Non ci sarebbe ancora un impegno certo di spesa, ma a giorni il Comune dovrebbe venire a conoscenza di quanti pasti bisogna servire per poi predisporre la spesa. Nessuna data certa, quindi, sull'avvio del servizio e sul bando di gara, ma una sola certezza: la refezione sarà garantita fino a dicembre, poi (bilancio permettendo) potrà essere prolungato fino a giugno.