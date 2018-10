Siracusa, controlli nei sacchetti dei rifiuti: trovati una tessera sanitaria, bollette scadute e carteggi di un azienda. VIDEO ISPEZIONI

Via Re Ierone II° a Siracusa, uno dei tanti cumuli di sacchetti di spazzatura abbandonati che rendono impraticabile il marciapiede per i pedoni, ma che soprattutto rendono invivibile il quartiere della Borgata. Inutile dire che l'odore che emana dai sacchetti non è dei migliori e disturba residenti, commercianti e cittadini di passaggio.

Da un paio di giorni è partita l'operazione della Polizia Ambientale della Municipale, che di concerto con l'amministrazione comunale, mira a identificare i cosiddetti "sporcaccioni" per sanzionarli a dovere. Gli operatori rovistano all'interno dei sacchetti a caccia di elementi utili per identifocare i responsdabili.

Solo nei minuti che abbiamo documentato il servizio, gli operatori dell'Igm, affiancati dai Vigili urbani, hanno trovato diversi documenti cartacei che possono inequivocabilmente ricondurre ai responsabili, tra questi una tessera sanitaria, evidentemente scaduta, e carteggi di un'azienda.

Di seguito il video integrale dell'ispezione con intervista finale al capo servizio della Polizia Ambientale, Romualdo Trionfante