Genova, slitta il rientro degli sfollati a causa del vento

Slitta il rientro degli sfollati di ponte Morandi nelle proprie abitazioni. "Speravamo non piovesse, ma ahimè c'è vento, per cui il via alle operazioni è stato sospeso. Siamo in stand by", spiega il presidente del comitato sfollati, Franco Ravera, al termine di un briefing con i vigili del fuoco all'ingresso della zona rossa. ". I primi civici interessati dai rientri saranno via Porro 5 e 6 e via Porro 11 e 16, i quattro edifici più distanti dalla pila 10, a nord e sud di quel che resta del ponte.