Nell'Agrigentino, maxi piantagione di marijuana: 3 arresti

Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno scoperto e sequestrato una maxi piantagione di marijuana nelle campagne di Naro, paese dell'entroterra agrigentino. Tre persone, trovate anche in possesso di una pistola, sono state arrestate. Circa 30 militari hanno sequestrato più di 30 tonnellate di canapa indiana, che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 15 milioni di euro. Si tratta di uno dei più ingenti quantitativi di droga sequestrati in un colpo solo in Sicilia.