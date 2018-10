Siracusa, viale tica: la piazzetta intitolata all'avvocato Ettore Di Giovanni imbrattata in ogni sua parte

Un liquido oleoso nero, non meglio definito, sparso ovunque nella piazzetta di viale Tica, intitolata al compianto Ettore Di Giovanni.

Questo il brutto spettacolo che l'altra sera si sono trovati davanti i frequentatori abituali del posto, anziani, mamme e papà con i bambini.

Tutto è stato sporcato, verosimilmente dai soliti vandali: dai muretti che fungono da panchine alla statua che si trova al centro della piazzetta e perfino i gradini che portano all'area giochi dei piccoli. Nulla è stato risparmiato.

La piazzetta non è nuova ad "attacchi" ingiustificati di questo tipo: ricordiamo la duplice azione vandalica contro la stele che ricorda Mario Francese, il giornalista morto per mano della mafia. Eventi che indussero l'amministrazione comunale a spostare la stele nel giardino botanico di Casina Cuti. O l'estirpazione di piante e fiori dalle aiuole.

Adesso questo episodio, che riporta in primo piano la necessità di controlli più stringenti per assicurare il giusto decoro e sicurezza anche a questa parte della città.