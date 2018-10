Siracusa, questa mattina il congresso Spi: al centro del territorio la persona

Successo di partecipazione, di iscritti e non, questa mattina al congresso dello Spi (sindacato dei pensionati della Cgil di Siracusa), all’Hotel Parco delle Fontane.

Il titolo dell'evento di oggi è "Qui si fa il futuro".

"Sono convinta che – dice Valeria Tranchina, segretario generale dello Spi siracusano - per i mutamenti avvenuti nel mondo del lavoro e soprattutto nella società, la Cgil debba attuare un cambiamento al suo interno e di approccio esterno alle tematiche lavorative e sociali. Un cambiamento che punti a dare maggiore ruolo alla persona e al territorio. La valorizzazione delle strutture territoriali diventa snodo dirimente e centrale delle nostre iniziative, perché è in queste realtà che si legge e intercetta il disagio, dove si incrociano i bisogni, dove è sempre più necessario raccogliere le istanze di chi viene a noi e proporci a chi non ci conosce .

"Per tale ragione, lo Spi di Siracusa propone una idea, una scelta, un progetto che parte e si concretizza con la Lega comunale che si pone da protagonista nel suo territorio, indirizzando e valorizzando tradizioni, risorse culturali e gastronomiche, inventiva di impresa, puntando a dare risposte concrete ai tanti bisogni che attanagliano lavoratori e pensionati". Il percorso di valorizzazione del territorio e della persona promosso dallo Spi di Siracusa è partito da Palazzolo per toccare gli altri Comuni della provincia.