Lungomare di Augusta, rimosse imbarcazioni e "copri morti"

Individuate tutte le imbarcazioni, non iscritte nei registri marittimi e quindi di ignoto proprietario, e quindi illegittimamente collocate, in forma stabile, sul lungomare Paradiso, sul lungomare Rossini e sul lungomare Granatello del Comune di Augusta.

L'operazione, denominata "Lungomare Liberato", è stata svolta dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta.

In tutto le imbarcazioni irregolari sarebbero circa 60, sulle quali sono state fissate le diffide.

In molti hanno rimosso volontariamente le imbarcazioni, per chi ha posto posto resistenza è stato necessario l'intervento della Guardia costiera.

Sequestrate penale di più di 50 imbarcazioni. L’operazione “Lungomare Liberato” continuerà.