Siracusa, pediatri: domani comincia la due giorni a Palazzo San Zosimo

Comincia dal 18 e dura fino al 20 ottobre, a palazzo San Zosimo, "0-18", un congresso regionale congiunto che riunisce alcuni dei più illustri pediatri provenienti da tutta la Sicilia, organizzato da Massimo Tirantello, Direttore U.O.C. Neonatologia e U.T.I.N. P.O. Umberto I, Siracusa. Con il patrocinio del Comune di Siracusa, dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Siracusa, dell'Ordine degli Psicologi Siracusa, dell'Asp 8 di Siracusa, i presidenti di Sip, Sin, Simeup, Siaip, Sinp saranno ospitati a Siracusa per discutere alcune strategie necessarie per la cura e la tutela del bambino. L'apertura dei lavori è prevista per le 8,15.