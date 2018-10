Canicattini Bagni, Luisa Chiarandà lascia il gruppo di minoranza “Insieme per cambiare”

La consigliera Luisa Chiarandà, esponente canicattinese del Movimento “Cento Passi” che fa riferimento al Presidente regionale dell’Antimafia, on. Claudio Fava, ha lasciato il gruppo di minoranza “Insieme per cambiare”, la lista a sostegno del candidato a Sindaco Avv. Danilo Calabrò dov’era stata eletta alle Amministrative dell’11 Giugno dello scorso anno, e restando all’opposizione all’attuale compagine amministrativa si dichiara indipendente.

"Le circostanza vissute fin qui mi inducono a proseguire il mio mandato politico da indipendente in seno al Consiglio Comunale, proseguendo il mio impegno in opposizione in coerenza ai valori che mi contraddistinguono con trasparenza e lealtà nei confronti dei cittadini" - si legge nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta, protocollata questa mattina.