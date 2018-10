Arrestato presunto autore di rapina in supermercati a Carlentini e Francofonte

E' stato fermato ieri, dai Carabinieri, il presunto autore di una rapina ai danni di due supermercati. Sarebbe F.G.D., 24 anni, arrestati e chiuso in carcere al Cavadonna.

Il primo furto si è consumato lo scorso sabato sera, quando il ragazzo, insieme ad altri tre complici si sarebbe introdotto all'interno del Penny Market di Francofonte, e subito dopo al Conad di Carlentini.

In entrambi gli episodi i ladri si sarebbero introdotti nell'esercizio con volto travisato ed armati di pistola e cacciavite, minacciandoli rispettivi cassieri facendosi consegnare la somma complessiva di 3.000 euro per poi darsi alla fuga a bordo di un'automobile.

E' stato possibile risalire all'identità del 24enne grazie alle immagini di videosorveglianza.