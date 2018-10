Siracusa, al setaccio internet point e terminal ferroviari

Straordinari controlli ieri, in tutta la provincia, della Polizia di Stato, Carabinieri e della Guardia di Finanza.

In particolare, sono stati passati al setaccio gli Internet Point e i terminal ferroviari e più in generale agli esercizi pubblici centri di aggregazione di immigrati.

Sono state identificate complessivamente 83 persone, controllati 31 veicoli, 9 esercizi pubblici e 9 terminal.

A seguito dei controlli effettuati, sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale per tre cittadini stranieri di cui uno originario del Gambia, uno del Bangladesh e uno del Marocco, tutti non in regola con le norme sul soggiorno