Siracusa, furto di limoni: ai domiciliari tre persone

Sono stati arrestati in flagranza di reato, ieri dalla Polizia di Stato, Cristopher Rizza, 25 anni, Antonino Quadarella, 39 anni e Giovanni Basile, 48 anni, tutti siracusani, per il reato di tentato furto aggravato.

I tre arrestati sono stati sorpresi vicino una campagna, nella strada Pilicelli, in possesso di circa 1.000 chilogrammi di limoni già caricati all’interno delle proprie autovetture.

I tre arrestati sono stati condotti agli arresti domiciliari.