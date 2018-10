Siracusa, movimento Oltre: dieci punti da inserire nel bilancio preventivo

Sono dieci i punti che il movimento Oltre per la rigenerazione chiede al sindaco Francesco Italia di inserire nel prossimo bilancio preventivo:

1) aiuto alle giovani coppie in difficoltà economiche attraverso azioni di sostegno nei primi due anni di vita del bambino.

2) centro di aggregazione per anziani autogestito, e in tale contesto collaborazione con società sportive per programmi mirati al benessere psicofisico.

3) ambulatori comunali retti da personale sanitario che presti volontariamente la propria opera assistenziale per visite ai meno abbienti.

4) rete con farmacie e banco farmaceutico per acquisto medicine di pronto intervento. 5) servizio per anziani e migranti per facilitare il disbrigo di pratiche burocratiche.

6) rigenerazione del Parco Robinson di Bosco Minniti con relativa realizzazione di Area jogging, Dog area, recupero tensostruttura e campi da tennis e basket, pista di pattinaggio, area relax per anziani, riparazione giochi per bambini ed eliminazione barriere architettoniche.

7) istituzione dell’Osservatorio permanente dei bisogni delle povertà e delle risorse favorendo il coordinamento con le associazioni di volontariato per venire incontro ai bisogni immediati e concreti dei cittadini meno abbienti.

8) realizzazione del market solidale per l’utilizzo dei beni alimentari in scadenza in sinergia con le associazioni dei commercianti e quelle di volontariato.

9) istituzione di uno sportello per le famiglie dei detenuti ed ex detenuti per facilitare il loro processo di reinserimento sociale.

10) attivazione di un protocollo per l’avviamento ai lavori socialmente utili dei migranti e il loro apprendimento degli usi e delle tradizioni locali.