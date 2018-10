Siracusa, nasce un’unica Consulta per le istanze delle aziende aretusee

Nasce a Siracusa un’unica Consulta per le aziende aretusee. A rispondere all'appello: Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Casartigiani, Clai, CIA, Sicilia Impresa, Confartigianato, CopAgri, Cna, Confagricoltura, Confcooperative.

La consulta si prefigge lo scopo di studiare le esigenze del territorio e proporre soluzioni e progetti alla Camera di Commercio del Sud-est, quella, cioè, di riferimento. Inoltre, supporterà l’Ente nella programmazione delle attività e nel piano programmatico quinquennale per le linee strategiche del territorio.

La Consulta programmerà e sincronizzerà il proprio lavoro su quello del Consiglio e della Giunta camerale, grazie al fatto che ne conoscerà per tempo la calendarizzazione delle loro riunioni. Elio Piscitello, presidente di Confcommercio Siracusa, sarà a capo del coordinamento per i prossimi 6 mesi.