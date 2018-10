Siracusa, quattro scarichi illegali tra Ognina e Arenella

Quattro scarichi illegali di acque reflue asserviti ad abitazioni residenziali nella zona tra Arenella ed Ognina. Questo l'esito degli intensi controlli effettuati dalla Polizia Provinciale nelle zone balneari. Ai proprietari degli immobili, sono state comminate sanzioni pecuniarie pari a 15.000 euro.

In particolare, lungo la strada provinciale 104 (Carrozzieri – Milocca - Ognina - Fontane Bianche), su sei controlli eseguiti con il supporto di rilievi planimetrici ed accertamenti tecnici non invasivi è stato possibile individuare quattro scarichi illegali provenienti per lo più da insediamenti civili che, attraverso allacci volanti, nello specifico tubazioni in gomma o pozzi neri non a tenuta stagna, scaricavano direttamente sul suolo e nel sottosuolo circostante.

Inoltre, nell’ambito dei territori dei Comuni di Carlentini e Melilli, rispettivamente, sono state elevati sanzioni al nuovo codice della strada per la realizzazione di manufatti in cemento armato e l’apertura di accessi e diramazioni privi delle preventive e necessarie autorizzazioni dell’Ente proprietario della strada e per abbandono incontrollato di rifiuti speciali. Ai trasgressori sono state elevate sanzioni pari a 1.000 euro.