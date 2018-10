Siracusa, due giorni di congresso dedicati alla fibromialgia

Si tiene il 19 e il 20 ottobre a Siracusa ospiterà, nella sala conferenze “Ferruzza – Romano” dell’Area Marina Protetta Plemmirio, il congresso dal titolo: “La fibromialgica come Cassandra: il dramma di non esser creduti”, presieduto da Marilina Schembari, responsabile della UOS di Terapia del dolore dell’ASP di Siracusa e con la collaborazione dell'associazione dei volontari NO.DO.

Il primo giorno si comincia alle 14 con l’intervento del sindaco Francesco Italia, del direttore generale f.f. dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu e del presidente dell’Ordine degli Psicologi regione Sicilia Fulvio Giardina.

Durante la seconda giornata è prevista la testimonianza diretta di alcune pazienti fibromialgiche, protagoniste indiscusse di questa malattia, per troppo tempo ignorate e isolate nella propria sofferenza.

“Si tratta di un confronto non solo tra esperti del campo in ambito nazionale – spiega Marilina Schembari - ma anche tra esponenti delle Associazioni di pazienti che da tempo si battono in prima linea per garantire informazione e assistenza e per sottoporre all'attenzione delle istituzioni la necessità di riconoscere la fibromialgia come “malattia con possibile diagnosi di cronicità””.