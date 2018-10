Vitalizi, il Senato approva la delibera sui tagli: esulta M5S

Il consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera sul taglio dei vitalizi con 10 voti favorevoli, un astenuto. Sono usciti al momento del voto i senatori di Pd e Fi. "La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la 'buona' politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!". Così il premier Giuseppe Conte in un tweet seguito dall'hashtag #ByeByeVitalizi. "Sui vitalizi noi siamo favorevoli, come abbiamo sempre detto; siamo usciti dall'aula per evitare ricorsi, che saranno tantissimi. Temo che sia incostituzionale. E' giusto farlo ma bisogna farlo bene", ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina a Otto e mezzo, su La7.