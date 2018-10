Pachino, Festa dello sport: domenica 21 ottobre la terza edizione

Torna la festa dello sport in piazza Vittorio Emanuele: domenica 21 ottobre si celebrerà la terza edizione della manifestazione organizzata sempre dalla Consulta comunale "Sport, tempo libero, ricreativo e spettacolo".

"L’iniziativa – ha dichiarato il presidente della consulta, Graziano Quartarone -, continua a perseguire lo scopo con cui è nata, ovvero quello della promozione sportiva". Domenica tutti gli sportivi delle associazioni di tennis, calcio, volley, karate, mountain bike, running, vela, automodellismo, danza, ginnastica artistica, pugilistica si ritroveranno, dalle 10 alle 17, per dare dimostrazioni pratiche e teoriche delle varie discipline sportive, attraverso esibizioni e mini gare.

"Per il terzo anno consecutivo – ha dichiarato l’assessore alle Attività sportive, Andrea Nicastro – sosteniamo la festa dello sport, perché vuol dire sostenere i nostri ragazzi, i giovani atleti, e anche le realtà associative che da anni raccolgono tanti iscritti e portano avanti un ottimo lavoro, sia sportivo che sociale e formativo".