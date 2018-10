Siracusa sostiene Riace, sit in per l'integrazione in Piazza Archimede

Siracusa città disobbediente. Siracusa città che sostiene l'integrazione secondo il modello Riace e che si schiera a fianco del sindaco calabrese Mimmo Lucano. O perlomeno una parte di Siracusa, la stessa che ha partecipato, con cuore e anima, alla manifestazione nella città calabrese e che ieri sera si è ritrovata, in sit in con tanto di striscioni e cori, in piazza Archimede a fianco della Prefettura, palazzo che rappresenta il Governo.

E proprio questa parte di città contesta la politica che ritiene discriminatoria verso gli ultimi.

Hanno partecipato diverse associazioni a partire da Arci, presenti anche le bandiere arcobaleno, che fanno delle lotta alla discriminazione la loro mission e anche tanti esponenti politici del Pd ( Bruno Marziano, Marika Cirone Di Marco, Sofia Amoddio).