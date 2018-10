Siracusa, Alfredo Foti: "Chiesa di San Francesco all’Immacolata chiusa da 4 anni"

"La Chiesa di Santa Maria Immacolata nota anche come San Francesco all’Immacolata è in totale abbandono e chiusa ormai da quatto lunghissimi anni, a causa di lesioni, infiltrazioni, umidità ecc.." - questa la denuncia di Alfredo Foti, ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Siracusa,

"La nostra Immacolata va restituita alla fruizione dei devoti e dei turisti, spero che la nostra Deputazione regionale sia all’altezza del compito unitamente alla nostra soprintendenza" - conclude.