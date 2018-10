Siracusa, il deputato Giuseppe Gennuso indagato: estorsione a dipendenti della sua sala Bingo

Il deputato regionale siracusano Giuseppe Gennuso è indagato per estorsione nei confronti di tre dipendenti della sala Bingo “Magic Star” di via Villagrazia, alla Guadagna, gestita da lui e dal figlio. La stessa sala per la quale aveva subito una tentata estorsione da parte di Cosimo Vernengo. Così scrive Repubblica.it.

Sotto inchiesta, in concorso, c’è anche il figlio di Gennuso, Riccardo, Leonardo Burgio, il socio della precedente gestione della sala Bingo, e il sindacalista della Cildi, Antonino Bignardelli.

La vicenda risale al 2015, quando i Gennuso hanno preso in gestione la sala Bingo. Durante la transazione tre impiegati hanno denunciato che sarebbero stati costretti, con minacce, ad accettare un “accordo transattivo”, viene riportato nell’informazione di garanzia, che prevedeva una liquidazione di meno di un terzo delle spettanze.

L’avvocato del deputato, Nino Caleca, commentà così nell'articolo di Repubblica: “Si tratta di un accordo sindacale precedente alla gestione Gennuso. Tutti lo accettarono tranne i tre dipendenti che hanno presentato denuncia. Vedremo nel corso del processo la validità probatoria delle loro dichiarazioni”.

Gennuso era stato arrestato e posto ai domiciliari ad aprile per scambio di voti, era stato poi rimesso in libertà.