Siracusa, sì all'acquisto del carburante per le auto della Polizia Municipale, sì a fototrappole per chi abbandona i rifiuti

Sì all'acquisto del carburante per le auto della Polizia Municipale, sì a fototrappole per chi abbandona i rifiuti. Questo l'esito del Consiglio comunale che si è tenuto ieri a Palazzo Vermexio, in seconda seduta. Il giorno prima, dopo un lungo dibattito, non si era riusciti ad arrivare a nessuna conclusione.

Già il primo punto, una variazioni in bilancio per l'acquisto del carburante per le auto della Polizia municipale, è stato più difficile del previsto da affrontare. Motivo per il quale ieri è stata necessaria una seconda seduta, alla presenza dei revisori dei conti.

Approvata la variazione, che ammonta a 10mila euro, e dato cartellino bianco ai vigili per circolare in auto, si è passati all'altro punto all'ordine del giorno: installazione delle fototrappole per chi abbandona i rifiuti. Della mozione il primo firmatario è il consigliere comunale Michele Buonomo, con lui, quasi all'unanimità tutti d'accordo gli altri consiglieri.

Però con una piccola clausola: che questo punto all'ordine del giorno venga trasmesso alle commissioni competenti, in primis ambiente, perchè a questa proposta vengano coordinate tutte le altre possibili proposte che sono venute fuori ieri in Aula.

Infatti, tanti gli interventi dei consiglieri, come Chiara Catera, Salvo Castagnino, che hanno fornito spunti per migliorare la proposta.

Infine, tutto l'intero consiglio comunale ha firmato una mozione con la quale si chiede di attivare i canali previsti per l'esonero dell'Iva relativa a tutte le locazioni a carico del comune, nel rispetto della norma vigente.