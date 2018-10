Siracusa, efficientamento energetico: finanziati 3 progetti dell'Asp

Tre progetti su venti finanziati dalla misura 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, sono dell'Asp di Siracusa. A renderlo noto è Vincenzo Vinciullo per un importo complessivo di 12.748.653,33 euro.

Si tratta dei lavori di efficientamento energetico del Presidio Ospedaliero “Rizza” per 4.999.653,33 euro, classificatosi al 7° posto; del Padiglione 7 dell'ex Onp per 2.750.000,00 euro, classificatosi all’8° posto e Presidio Ospedaliero di Lentini per 4.999.000,00 euro, classificatosi all’11° posto.

Al terzo posto si è classificato un progetto dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, che per 2.057.378,17 euro.